30 мая, 19:05

Политика

США и Япония договорились ускорить производство ракет AMRAAM и SM-3

США и Япония договорились об ускорении совместной разработки и производства ракет AMRAAM класса "воздух - воздух" и SM 3 Block IIA. Об этом сообщило агентство Kyodo.

Соответствующая договоренность была достигнута по итогам переговоров министра обороны Японии Синдзиро Коидзуми и главы Пентагона Пита Хегсета.

Министры также поддержали временное развертывание в Японии американского ракетного комплекса средней дальности Typhon и договорились расширять рассредоточенное размещение авиации США на объектах японских сил самообороны.

Вместе с тем они обсудили вопросы, связанные с Китаем, и подтвердили планы развивать сотрудничество с Австралией, Южной Кореей и Филиппинами.

Ранее Коидзуми заявил, что Япония должна поддерживать надежную обороноспособность острова Хоккайдо. Он объяснил, что остров остается важной зоной, кроме того, растет важность укрепления системы обороны на юго-западе.

Коидзуми также повторил утверждение о том, что Россия "наращивает свою активность в Дальневосточном регионе" и повышает "стратегическое сотрудничество с Китаем".

