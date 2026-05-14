В МИД назвали нелепыми заявления Токио о том, что РФ стремится к контактам с Японией

Публичные заявления властей Японии о том, что Москва стремится к контактам с Токио, нелепы, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Так дипломат прокомментировала слова представителей Японии о том, что российская сторона якобы ищет возможности для взаимодействия на высоком уровне, чтобы возобновить диалог и практическое взаимодействие.

Захарова подчеркнула, что говорить в нынешних условиях о том, что Россия хочет вступить в контакт с Японией, "нелепо и бессмысленно". Захарова добавила, что МИД России инициативно не предлагал встреч с японской стороной, а также не получал подобных предложений от Токио.

"В связи с этим хотели бы четко расставить точки над "i". <...> Как неоднократно подчеркивалось, Москва открыта к контактам с Японией – если будет такое обращение, но ни в коей мере не просит и не напрашивается на такое общение", – указано в комментарии Захаровой на сайте МИД РФ.

Ранее министерство экономики, торговли и промышленности Японии подтвердило информацию, что правительство отправляет экономическую делегацию в РФ. Однако в Токио также опровергли появившиеся в СМИ сведения о планах страны по расширению сотрудничества с Москвой после окончания конфликта на Украине. В министерстве указали, что Япония будет и дальше соблюдать антироссийские санкции в координации со странами G7.

