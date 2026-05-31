Армения лишится почти всего экспорта клубники при потере российского рынка

Введенные Россельхознадзором ограничения на поставки армянской растениеводческой продукции могут обернуться для Еревана практически полной потерей выручки от продажи клубники за рубеж. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные платформы ООН Comtrade.

Согласно статистике, российский рынок обеспечивает 97% всего клубничного экспорта республики. За 11 месяцев 2025 года Армения продала в Россию клубники на 12,14 миллиона долларов. Общий объем экспорта этих ягод за тот же период составил 12,51 миллиона долларов.

По оценкам агентства, по итогам полного 2025 года поставки в РФ достигли примерно 13,25 миллиона долларов из общей суммы экспорта в 13,65 миллиона долларов.

Ограничения Россельхознадзора вступили в силу 30 мая. Ведомство объяснило этот шаг участившимися случаями нарушений фитосанитарных норм при ввозе плодоовощной продукции из Армении. Решение направлено на обеспечение фитосанитарного благополучия России.