Министр обороны Израиля объявил о захвате крепости крестоносцев Бофор в Ливане

Армия Израиля установила контроль над крепостью крестоносцев Бофор в Ливане. Об этом на своей странице в соцсети X написал министр обороны еврейского государства Исраэль Кац.

По его словам, армия Израиля также пересекла реку Литани и захватила хребет Бофор, одну из важнейших стратегических точек в регионе. Кац добавил, что это необходимо для обеспечения безопасности войск.

Ранее армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковала Бейрут, чтобы нейтрализовать командующего силами специального назначения "Радван" шиитского движения "Хезболлах".

В канцелярии главы правительства указали, что "террористы под руководством "Радван" несут ответственность за обстрелы населенных пунктов Израиля и атаки на военных ЦАХАЛ.

