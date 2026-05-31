РИА Новости: 29 человек госпитализированы из-за отравления в кафе в Пятигорске

В ставропольском Пятигорске 29 человек были госпитализированы в результате массового отравления в кафе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.

Как уточнила одна из пострадавших, симптомы отравления наступили через несколько часов.

"Я и мои друзья отравились после похода в это заведение. Не первый раз там ели, одно из любимых заведений города, взяли все как обычно, теперь лежим с температурой", – сказала собеседница агентства.

При этом она отметила, что самочувствие ухудшилось не у всех в компании. Блюда были разными, девушка предположила, что проблема заключалась в каком-то определенном продукте.

Ранее у 33 учащихся Красноярского кадетского корпуса имени А. И. Лебедя была выявлена острая кишечная инфекция. Уточнялось, что они находятся в состоянии легкой и средней степени тяжести. У некоторых заболевших была выявлена РНК норовируса.

В связи с произошедшим было организовано санитарно-эпидемиологическое расследование.