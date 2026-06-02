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02 июня, 20:08

Экономика

Минэнерго примет меры для обеспечения Крыма топливом

Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

Минэнерго РФ примет меры для обеспечения Крыма моторным топливом. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

На данный момент министерство совместно с профильными ведомствами изучает дополнительные меры, которые могут быть предприняты для поддержания стабильных поставок бензина и обеспечения потребностей местных граждан и экономики в моторном топливе.

Кроме того, Минэнерго находится на связи с властями Крыма и участниками топливного рынка, а также мониторит ситуацию с обеспечением полуострова нефтепродуктами.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что с 30 мая бензин АИ-95 продается не более 20 литров в сутки в одни руки. Он призвал местных жителей не покупать топливо впрок и заправляться в штатном режиме.

Аналогичная ситуация наблюдается в Севастополе. Там водители могут разово приобрести 20 литров бензина или одну канистру на авто. Глава города Михаил Развожаев объяснил ограничения логистическими трудностями.

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что проблемы с топливом в Крыму стоят высоко на повестке дня. Однако, по его словам, трудности подлежат решению. Над этим работают все уровни власти.

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