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Экипаж корабля "Союз МС-28" вернется на Землю 26 июля. На борту будут находиться космонавты Сергей Кудь-Сверчков, Сергей Микаев и астронавт NASA Кристофер Уильямс. Об этом сообщила пресс-служба "Роскосмоса" в Max.

Как отметили в госкорпорации, команда космонавтов в настоящее время готовится к влиянию земной гравитации, при этом большое внимание уделяется состоянию сердечно-сосудистой системы. Члены экипажа проходят тренировку в вакуумном костюме "Чибис-М".

Упомянутый костюм создает относительное давление на нижнюю половину тела, что схоже с состоянием при земном притяжении. Таким образом, организм заново учится распределять кровь в вертикальном положении, что сокращает риски головокружений.

Кудь-Сверчков, Микаев и Уильямс отправились на Международную космическую станцию (МКС) в ноябре 2025 года. Корабль летел по сверхбыстрой схеме, путь занял около трех часов.

14 июля на МКС встретили космонавтов Петра Дуброва, Анну Кикину и астронавта NASA Анила Менона. Миссию приветствовали участники 74-й экспедиции, в частности Кудь-Сверчков и Микаев.