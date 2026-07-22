Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

22 июля, 18:24

Происшествия

СК РФ возбудил дело о теракте после атаки дронов на Крым

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о террористическом акте в связи с атаками украинских вооруженных формирований на гражданские объекты в Крыму. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным следствия, 22 июля украинские военные с помощью БПЛА атаковали юго-восточное побережье полуострова. Удары пришлись по территории городского округа Ялта. В результате повреждены жилые дома и объекты электроснабжения в Ялте, Алупке и Алуште. Из-за падения дронов также зафиксированы возгорания в лесной местности.

Предварительно установлено, что пострадали 17 мирных жителей многоквартирного дома в Ялте. Информация о точном количестве потерпевших уточняется.

На местах происшествий следователи проводят комплекс мероприятий по сбору и фиксации доказательств, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Уголовное дело возбуждено по статье 205 УК РФ ("Террористический акт"). В СК подчеркнули, что действиям украинских военнослужащих будет дана уголовно-правовая оценка.

Ранее сообщалось, что из-за участившихся ударов Киева по гражданским объектам на Кубани усилят антитеррористическую защиту. Сейчас максимальное внимание сосредоточено на критических объектах, однако противник начал все чаще атаковать и гражданские предприятия с целью раскачать ситуацию. В связи с этим власти и собственники данных предприятий должны будут обеспечить их антитеррористическую защищенность.

Читайте также


происшествиярегионы

Помогут ли препараты с мелатонином победить бессонницу?

Специалисты напоминают: любой препарат должен использоваться по показаниям

Читать
закрыть

К чему приведет запрет на увеличение стоимости жилья в рассрочку?

Эксперты уверены: в этом случае квартиры будут перепродаваться через аффилированные организации

Читать
закрыть

Можно ли потерять деньги из-за финансовых советов ИИ?

Эксперты призывают не полагаться только на агрегатор, а разбираться в вопросах самостоятельно

Читать
закрыть

Как внедрение уроков по этике повлияет на поведение детей?

Необходимость связана с низким уровнем этики и речевой культуры

Ведение таких уроков поможет школьникам лучше понять друг друга и урегулировать конфликты

Читать
закрыть

Как рекордный Эль-Ниньо отразится на Москве?

Эффекты явления станут заметны зимой, а также весной и летом следующего года

Частично процессы уже отражаются на столичном регионе

Читать
закрыть

Почему Европе стало труднее вводить санкции против РФ?

Эксперты уверены: Европа изначально наивно рассматривала введение санкций как линейный процесс

Читать
закрыть

Поможет ли дача поправить здоровье и сэкономить семейный бюджет?

Человек получает умеренные нагрузки, например, при прополке грядок или других работах

Читать
закрыть

Как будет работать механизм "обратного взыскания" со счетов мошенников?

Эксперты уверены: механизм "обратного взыскания" средств является естественным

Для его реализации необходимо доказать, что действие было мошенническим

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика