СК РФ возбудил дело о теракте после атаки дронов на Крым

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о террористическом акте в связи с атаками украинских вооруженных формирований на гражданские объекты в Крыму. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным следствия, 22 июля украинские военные с помощью БПЛА атаковали юго-восточное побережье полуострова. Удары пришлись по территории городского округа Ялта. В результате повреждены жилые дома и объекты электроснабжения в Ялте, Алупке и Алуште. Из-за падения дронов также зафиксированы возгорания в лесной местности.

Предварительно установлено, что пострадали 17 мирных жителей многоквартирного дома в Ялте. Информация о точном количестве потерпевших уточняется.

На местах происшествий следователи проводят комплекс мероприятий по сбору и фиксации доказательств, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Уголовное дело возбуждено по статье 205 УК РФ ("Террористический акт"). В СК подчеркнули, что действиям украинских военнослужащих будет дана уголовно-правовая оценка.

Ранее сообщалось, что из-за участившихся ударов Киева по гражданским объектам на Кубани усилят антитеррористическую защиту. Сейчас максимальное внимание сосредоточено на критических объектах, однако противник начал все чаще атаковать и гражданские предприятия с целью раскачать ситуацию. В связи с этим власти и собственники данных предприятий должны будут обеспечить их антитеррористическую защищенность.

