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22 июля, 20:53

Политика

В Кремле заявили о стабилизации ситуации на топливном рынке в регионах РФ

Фото: ТАСС/Владимир Гердо

Ситуация на топливном рынке России во многих регионах начала улучшаться после мер, принятых правительством. Об этом РИА Новости заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Во многих регионах ситуация становится легче", – сказал представитель Кремля.

По его словам, ситуацию с топливом обсуждали на совещании по экономическим вопросам, которое в среду, 22 июля, провел Владимир Путин. Песков отметил, что участники встречи также учитывали ранее озвученную вице-премьером Александром Новаком информацию о положении дел на рынке.

Ситуация с топливом в России ухудшилась в конце мая. Правительство РФ держит ситуацию под контролем, а нефтяные компании стали увеличивать производство для насыщения внутреннего рынка.

Кроме того, глава РСПП Александр Шохин заявил, что ситуация на топливном рынке больше не ухудшается, однако ценовой шок был серьезным, и на нормализацию отрасли потребуется время.

Эксперт заявил, что рост цен на бензин произошел только на частных АЗС

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