В РФ реализуют меры по увеличению объемов производства нефтепродуктов

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Нефтяные компании России реализуют меры по увеличению объемов производства нефтепродуктов, а также по насыщению внутреннего рынка страны топливом. Об этом сообщило правительство РФ по итогам совещания по рынку топлива, которое провел вице-премьер Александр Новак.

Представители отраслевых компаний отчитались о мерах по поддержанию стабильных цен на топливо и по вводу в эксплуатацию новых производственных мощностей. Отдельное внимание на совещании было уделено обеспечению сельхозпроизводителей топливом в период сезонных полевых работ.

"Новак поручил профильным ведомствам обеспечить подготовку сбалансированного плана мероприятий, направленного на поддержание устойчивости внутреннего топливного рынка с учетом уже действующих механизмов регулирования", – говорится в сообщении.

Также ФАС было поручено продолжать непрерывный мониторинг ценовой ситуации и при необходимости оперативно принимать соответствующие меры.

Правительство держит ситуацию с ценовой динамикой на топливо, а также вопросы обеспечения потребителей бензином и дизельным топливом на постоянном контроле. В частности, ФАС принимает меры для предотвращения спекулятивных перепродаж топлива. Объявления о торговле бензином уже скрыли на онлайн-платформе "Авито". Продажа топлива на платформах Ozon и Wildberries также запрещена.

Как ранее указывала глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, рост цен на топливо может повлиять на июньскую инфляцию и привести к повышению инфляционных ожиданий. По ее словам, правительство принимает необходимые меры, но на восстановление предложения может потребоваться время.