В ЦБ допустили рост инфляционных ожиданий из-за всплеска цен на топливо

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Центробанк ожидает, что рост цен на топливо повлияет на июньскую инфляцию и может привести к росту инфляционных ожиданий. Об этом заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.

"Правительство принимает необходимые меры, но на восстановление предложения может потребоваться время", – отметила она.

Ранее регулятор принял решение снизить ключевую ставку до 14,25% годовых. По данным ЦБ, годовая инфляция на середину июня составила 5,6%. Набиуллина говорила, что регулятору могут потребоваться паузы в дальнейших решениях по ключевой ставке.

В это же время Банк России не видит рисков переохлаждения российской экономики на фоне принимаемых мер, санкций и других факторов. Снижение ВВП в первом квартале было во многом связано с сезонными и календарными факторами, но уже в апреле экономика вернулась к росту.

