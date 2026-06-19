Набиуллина заявила, что ЦБ могут потребоваться паузы в решениях по ключевой ставке

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Центробанку РФ могут потребоваться паузы в дальнейших решениях по ключевой ставке. Об этом заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.

"Пространство для дальнейшего снижения ставки сократилось, но в какой мере оно сократилось, это было и, видимо, будет предметом обсуждения на следующем заседании", – цитирует ее РИА Новости.

Она указала, что Центробанк предметно рассматривал лишь три решения по ставке: ее сохранение на прежнем уровне в 14,5%, снижение до 14,25% и до 14%. Набиуллина также подчеркнула, что дальнейшие шаги в данном направлении должны быть ориентированы на будущее.

Регулятор ранее снизил ключевую ставку с 14,5% до 14,25% годовых. По оценке ЦБ, устойчивый рост цен немного снизился, однако по-прежнему остается выше целевого уровня.

Годовая инфляция на середину июня составила 5,6%. Кроме того, экономика РФ после снижения в начале года вновь демонстрирует умеренный рост. В последние месяцы увеличились потребительский спрос и объемы кредитования. При этом ЦБ не исключает, что снижение ставки может замедлиться.