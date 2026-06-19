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19 июня, 13:33

Экономика

Центробанк снизил ключевую ставку до 14,25% годовых

Фото: depositphotos/blinow61

Центробанк России принял решение снизить ключевую ставку до 14,25% годовых, говорится в заявлении регулятора. Ранее показатель держался на уровне 14,5%.

По оценке ЦБ, устойчивый рост цен немного снизился, однако по-прежнему остается выше целевого уровня. Годовая инфляция на середину июня составила 5,6%.

"(Согласно прогнозу. – Прим. ред.), с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4,5–5,5% в 2026 году", – говорится в сообщении.

Из заявления следует, что экономика после снижения в начале года вновь демонстрирует умеренный рост. В последние месяцы увеличились потребительский спрос и объемы кредитования.

При этом ЦБ не исключает, что снижение ставки может замедлиться. Среди факторов риска названы сохраняющиеся высокие инфляционные ожидания, рост зарплат, опережающий производительность труда, а также более стимулирующая бюджетная политика, чем ожидалось ранее.

Ранее глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков дал прогноз, что к концу лета 2026 года ключевая ставка может составить 13% годовых. По его словам, ослабление рубля повлияет на инфляционные процессы.

Владимир Путин, в свою очередь, тоже допускал возможность дальнейшего снижения ключевой ставки. По его словам, изменение скажется на курсе валют.

Центробанк снизил ключевую ставку до 14,25%

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