В ГД допустили снижение ключевой ставки до 13% к концу лета

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Уровень ключевой ставки может составить 13% годовых к концу лета 2026-го. Такой прогноз дал глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

"Курс рубля, я думаю, подослабнет – это повлияет на инфляционные процессы. Поэтому на ближайшем заседании, думаю, что Центральный банк, рассмотрев все параметры, на 0,5 процентных пункта снизит ключевую ставку, до 14%", – приводит его слова ТАСС.

При этом, по мнению Аксакова, с учетом последней динамики инфляции можно было бы снизить ключевую ставку на ближайшем заседании, 19 июня, на 1 процентный пункт, однако регулятор будет действовать осторожнее.

В конце апреля ЦБ снизил ключевую ставку на 50 базисных пунктов, до 14,5% годовых. Как пояснили в Банке России, внутренний спрос начал соответствовать возможностям увеличения предложения товаров и услуг, но устойчивый рост цен еще сохраняется в пределах 4–5% в годовом исчислении.

Владимир Путин во время совещания с правительством допустил возможность дальнейшего снижения ключевой ставки. По его словам, изменение скажется на курсе валют.