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02 августа, 09:40

Общество

МВД напомнило о недопустимости изменения внешности на фото для паспорта

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Небольшие корректировки фотографии на паспорт гражданина РФ допускаются, однако менять внешность на изображении категорически нельзя. Об этом сообщил начальник пресс-службы столичного ГУ МВД России Владимир Васенин в беседе с ТАСС.

"Все хотят выглядеть на паспорте немножко красивее. Конечно, такие попытки граждане часто предпринимают и обращаются к нам для оформления документов. Я скажу сразу же, что изменять внешность при подготовке фотографии для паспорта ни в коем случае нельзя", – подчеркнул он.

По его словам, допускаются некоторые корректировки – например, настройка света, отображение теней и мелкие детали, которые делают снимок чуть лучше. Однако убирать с фотографии признаки, позволяющие идентифицировать человека, строго запрещено.

"Если у человека есть шрам, то ни в коем случае нельзя его стирать в фотошопе. Если есть определенная родинка, то, конечно, ее нужно обязательно оставить", – пояснил начальник пресс-службы.

Васенин добавил, что к этому вопросу следует относиться серьезно, поскольку неподходящую фотографию могут просто не принять при оформлении документов.

В настоящее время организация "Гознак" продолжает экспериментальные работы по разработке новых лазероактивных материалов, предназначенных для использования в биометрических паспортах.

Информация на странице с данными заполняется лазером, активируя материалы внутри пленки. Подобные решения могут быть эффективны в композитных материалах.

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