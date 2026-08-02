Праздник в честь Дня железнодорожника стартовал на "РЖД Арене" в Москве

Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский

Праздник, посвященный Дню железнодорожника, начался на "РЖД Арене". Об этом сообщила пресс-служба Московской железной дороги (МЖД).

Для гостей подготовили спортивные соревнования и интерактивные зоны. Посетители смогут познакомиться с железнодорожными профессиями, попробовать забить костыль и отчеканить памятную монету.

Более того, впервые в истории праздника организована выставка самоваров и чаепитие по рецептам народов России. Мероприятие продлится до 18:00.

В честь события Владимир Путин выступил с поздравительной речью для работников и ветеранов железнодорожного транспорта. Президент подчеркнул, что железные дороги России остаются символом надежности и прогресса. Он поблагодарил профессионалов за их работу, а также пожелал им здоровья и новых успехов.