Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 августа, 09:49

Город

Праздник в честь Дня железнодорожника стартовал на "РЖД Арене" в Москве

Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский

Праздник, посвященный Дню железнодорожника, начался на "РЖД Арене". Об этом сообщила пресс-служба Московской железной дороги (МЖД).

Для гостей подготовили спортивные соревнования и интерактивные зоны. Посетители смогут познакомиться с железнодорожными профессиями, попробовать забить костыль и отчеканить памятную монету.

Более того, впервые в истории праздника организована выставка самоваров и чаепитие по рецептам народов России. Мероприятие продлится до 18:00.

В честь события Владимир Путин выступил с поздравительной речью для работников и ветеранов железнодорожного транспорта. Президент подчеркнул, что железные дороги России остаются символом надежности и прогресса. Он поблагодарил профессионалов за их работу, а также пожелал им здоровья и новых успехов.

Читайте также


город

Что известно о миграционной катастрофе в испанской Сеуте

В Сеуту прибыли около 60 000 человек – порядка 70% населения

Читать
закрыть

Лесные пожары захватывают Турцию

Как бедствие скажется на турпотоке из России?

Читать
закрыть

Что известно об убийстве брата и сестры из РФ в Таиланде

Подростки не выходили на связь с 26 июля, теперь же полиция задержала подозреваемых

Читать
закрыть

Грозит ли России отключение от глобального интернета

Финская Fingrid уведомила операторов в РФ о планах прекратить обслуживание ЛЭП с волоконно-оптическими линиями

Читать
закрыть

Россияне увлеклись выращиванием закваски Левита мадре

Свою "левиту" пользователи купают, отмачивают, кормят и даже дают ей имена

Читать
закрыть

Какие изменения ждут россиян в квитанциях за ЖКУ в августе

Затраты на содержание общего имущества и текущий ремонт разделят

Перерасчет платы за отсутствие отопления или воды возьмет на себя УК

Читать
закрыть

Что скрывают дешевые квартиры на торгах

Перед участием важно досконально изучить лот и по возможности осмотреть имущество

Один из рисков – незаконная перепланировка предыдущими хозяевами

Читать
закрыть

Что грозит пользователям Telegram после обвинений ФСБ в адрес Дурова

Основатель мессенджера Павел Дуров объявляется в международный розыск

ФСБ опубликовало видео допросов завербованных через Telegram россиян

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика