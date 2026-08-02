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02 августа, 11:15

Происшествия

В Башкирии отразили массированную атаку беспилотников

Фото: MAX/"Минобороны России"

Массированную атаку беспилотников отразили в Башкирии. Об этом сообщил глава республики Радий Хабиров в своем канале в MAX.

Силами Минобороны, охраны предприятий и мобильных огневых групп "БАРС" сбиты 25 беспилотных летательных аппаратов. По словам Хабирова, пострадавших в результате атаки нет.

Однако один из беспилотников был уничтожен над промышленной зоной Уфы, после чего там начался пожар.

"Приступили к его тушению", – написал глава региона.

Прилеты украинских дронов также были замечены в Белгородской области. Всего силы ПВО сбили и подавили 204 дрона. Кроме того, противник совершил 12 артиллерийских обстрелов и 7 сбросов взрывных устройств с БПЛА, ударив по 15 округам. Ранения в результате получили 14 человек.

Еще двое мирных жителей погибли в результате атаки беспилотников ВСУ на Саратовскую область. Удары пришлись на гражданскую инфраструктуру в Саратове и Энгельсе.

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