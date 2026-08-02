03:05Мэр Москвы
Собянин сообщил об уничтожении шести БПЛА, летевших к Москве
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Силы ПВО уничтожили шесть вражеских беспилотников, летевших на Москву. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем канале в мессенджере МАХ.
Мэр Москвы уточнил, что специалисты экстренных служб уже работают на месте падения обломков.
На фоне угрозы БПЛА в столичном аэропорту Внуково введены временные ограничения на полеты. На момент публикации авиагавань принимает и отправляет рейсы только по согласованию с соответствующими органами.