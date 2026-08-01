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01 августа, 20:13

Происшествия

Водитель грузовика пострадал при атаке дрона ВСУ в Белгородском округе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

В селе Орловка Белгородского округа FPV-дрон Вооруженных сил Украины атаковал грузовой автомобиль, сообщил оперативный штаб Белгородской области.

В результате пострадал водитель – он получил осколочное ранение живота. Его доставили в городскую больницу № 2 Белгорода. Пострадавшему оказывают медицинскую помощь.

Помимо этого, из-за БПЛА было повреждено транспортное средство.

Ранее три человека пострадали в результате атаки дрона на маршрутку в Брянской области – ранения получили водитель и две пассажирки. По словам врио губернатора региона Егора Ковальчика всем была оказана медицинская помощь.

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