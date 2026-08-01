01 августа, 17:11Происшествия
Три человека ранены в результате удара БПЛА ВСУ по маршрутке в Брянской области
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев
В результате атаки беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) на маршрутку в Брянской области пострадали три человека, сообщил врио губернатора региона Егор Ковальчук.
Дрон-камикадзе ударил по движущейся пассажирской "Газели" возле поселка городского типа Погар. Ранения получили водитель и две пассажирки маршрутки.
"Всем оказана медицинская помощь в больнице. Пострадавшим – скорейшего выздоровления", – написал Ковальчук.
Ранее после падения обломков БПЛА пострадали четыре человека на территории одного из предприятий в поселке Волна Темрюкского района Кубани. Трех из них госпитализировали, чтобы оказать медицинскую помощь.