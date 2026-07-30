Четыре человека пострадали после падения обломков БПЛА на предприятие на Кубани

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Четыре человека пострадали после падения обломков БПЛА на территории одного из предприятий в поселке Волна Темрюкского района Кубани. Об этом сообщила пресс-служба оперативного штаба региона.

Троих из них госпитализировали для оказания медицинской помощи. Как уточнили в ведомстве, падение дрона спровоцировало пожар. Сейчас на месте ЧП работают экстренные службы.

Еще одно возгорание из-за атаки вражеских беспилотников ранее произошло и на логистическом объекте Wildberries в Сарапуле. Тем не менее там обошлось без пострадавших благодаря заранее проведенной эвакуации. В связи с этим были перестроены логистические цепочки, а прием и отгрузку заказов перенесли на другие объекты.

До этого ВСУ выбрали целью Донецкую Народную Республику (ДНР). Удары пришлись по рейсовому автобусу на трассе Луганск – Светлодарск, а также по объектам в Светлодарске, Центрально-Городском районе Горловки и Волновахском муниципальном округе. Ранения получили 14 человек, один мирный житель погиб.