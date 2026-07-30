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30 июля, 15:23

Политика

Медведев заявил о конверсии военных технологий в гражданские после СВО

Фото: kremlin.ru

После завершения конфликта на Украине потребуется конвертировать военные технологии в гражданские, заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на встрече с участниками Всероссийского молодежного форума "Гвардейск" в Тверской области.

"Когда закончится конфликт, а он безусловно закончится нашей победой, нам все равно придется осуществлять переток людей из одного сектора в другой и проводить диверсификацию", – цитирует его ТАСС.

Он пояснил, что военные технологии, в том числе беспилотники, нужно будет применять в мирной жизни. Медведев подчеркнул, что такой переток между гражданским сектором и оборонно-промышленным комплексом будет полезен для страны.

Ранее Владимир Путин заявлял, что Россию не могут победить на поле боя. Страна испытает грубое и беспрецедентное давление со стороны западных элит. По его словам, западные страны не могут победить на поле боя, поэтому пытаются "раскачать" изнутри политическую ситуацию, однако и это не удается.

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