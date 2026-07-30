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30 июля, 15:13

Политика

Мирошник назвал военным преступлением использование ВСУ мин против мирных жителей

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Используя противопехотные мины и взрывные устройства против мирных жителей, ВСУ совершают военные преступления. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

"Еженедельно приходят известия о подрывах гражданских жителей на украинских минах", – приводит RT слова Мирошника.

Посол по особым поручениям МИД РФ добавил, что ВСУ применяют мины "новые лепестки" для ударов по гражданским объектам.

Ранее Мирошник назвал тяжким преступлением удар Вооруженных сил Украины по гражданскому рейсовому автобусу Луганск – Светлодарск. Речь идет об атаке, которая произошла 29 июля. В результате этого 10 человек получили ранения различной степени тяжести.

Шесть человек погибли при ракетной атаке на предприятие в Кирове

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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