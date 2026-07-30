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Используя противопехотные мины и взрывные устройства против мирных жителей, ВСУ совершают военные преступления. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

"Еженедельно приходят известия о подрывах гражданских жителей на украинских минах", – приводит RT слова Мирошника.

Посол по особым поручениям МИД РФ добавил, что ВСУ применяют мины "новые лепестки" для ударов по гражданским объектам.

Ранее Мирошник назвал тяжким преступлением удар Вооруженных сил Украины по гражданскому рейсовому автобусу Луганск – Светлодарск. Речь идет об атаке, которая произошла 29 июля. В результате этого 10 человек получили ранения различной степени тяжести.