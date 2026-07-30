Актера Николая Фоменко оштрафовали на 10 тыс рублей за просрочку оплаты штрафа

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Мировой судья судебного участка № 183 района Очаково-Матвеевское назначил артисту Николаю Фоменко наказание в виде административного штрафа в размере 10 тысяч рублей. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу суда.

Уточняется, что Фоменко признали виновным в неуплате административного штрафа в установленный срок.

Из материалов дела следует, что артист оплатил штраф по другому административному правонарушению 23 июня, однако сделал это уже после истечения срока оплаты. Деньги поступили только в ходе исполнительного производства, когда в дело вмешались судебные приставы.

Ранее с певицы Ларисы Долиной взыскали штраф ГИБДД в размере 750 рублей. Исполнительница погасила задолженность, однако следом было возбуждено новое производство о взыскании еще одного штрафа на аналогичную сумму. Акт был выдан центром автофиксации правонарушений в области дорожного движения Госавтоинспекции столичного главка МВД России.