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30 июля, 16:03

Технологии

Telegram перестал обжаловать штрафы в РФ за отказ удалять контент

Фото: depositphotos/andreyuu

Мессенджер Telegram перестал обжаловать штрафы, назначенные российскими судами за отказ удалять запрещенный контент. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные материалы.

Согласно документам, Telegram неоднократно штрафовали за неудаление информации, которую по закону необходимо удалять, а также за отказ проводить мониторинг противоправного контента. Компания не подает апелляционные жалобы на решения о наказании и не присылает представителей на судебные заседания, хотя суды надлежащим образом уведомляют их о времени и месте рассмотрения дел.

Таганский районный суд Москвы, который чаще всего рассматривает протоколы в отношении Telegram, планирует рассмотреть еще четыре дела. Два протокола составлены за неудаление информации, подлежащей удалению по законодательству РФ, и еще два – за неудаление запрещенных материалов экстремистской, порнографической или иной направленности.

Роскомнадзор замедляет работу Telegram с февраля 2026 года. В июле в ФСБ заявили, что администрация Telegram не удалила каналы, чаты и боты, которые используются спецслужбами Украины для подготовки диверсионно-террористических актов в России, массовых убийств, а также кибермошенничества.

По данным МВД, всего сотрудники органов внутренних дел с начала 2026 года зарегистрировали более 24 тысяч фактов использования мессенджера мошенниками при дистанционных хищениях. Кроме того, Telegram используется при подготовке и совершении сбыта наркотиков, торговли оружием и поддельными документами, а также многих других преступлений.

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