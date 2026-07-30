Суд продлил арест обвиняемой в мошенничестве с деньгами блогеров Хатуне Аташян

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Хамовнический районный суд Москвы продлил арест Хатуны Аташян, обвиняемой в мошенничестве с деньгами блогеров. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу судов общей юрисдикции столицы.

"(Суд. – Прим. ред.) продлил до 3 сентября 2026 года срок содержания под стражей в отношении Аташян Хатуны Владимировны", – говорится в сообщении.

Аташян обвиняют по двум эпизодам мошенничества в особо крупном и значительном размерах. Как считают следователи, женщина под предлогом продвижения и реализации туристического продукта похитила денежные средства потерпевших.

Художницу и турагента Аташян задержали в Минске и доставили в Москву по делу о мошенничестве на 10 миллионов рублей в июне. По данным следствия, она обманывала блогеров, собирая предоплату за отдых, после чего исчезала.

После задержания турагент признала вину и начала возмещать ущерб, выплатив 800 тысяч рублей части потерпевших. Она пояснила, что попала в ловушку "финансовой пирамиды", пытаясь закрывать старые долги новыми поступлениями, а в ОАЭ пыталась сбежать, испугавшись ответственности.