Турагент Аташян заявила, что хотела покинуть РФ из-за страха перед последствиями хищений

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Обвиняемая в мошенничестве с путевками турагент Хатуна Аташян заявила, что испугалась последствий и якобы запуталась в ситуации, поэтому пыталась вылететь в ОАЭ. Об этом ТАСС рассказали в правоохранительных органах.

В ОАЭ фигурантка планировала отдохнуть, а также решить, как возвращать долги, поскольку понимала, что у нее нет другого выхода. Помимо этого, она хотела обратиться за помощью к родственникам в Армении.

В Москву Аташян планировала вернуться в конце июня. Однако в ночь на 2-е число ее задержали в аэропорту Минска – к тому моменту она уже прошла в самолет и заняла свое место.

В мошенничестве девушку обвинили десятки блогеров, а в правоохранительные органы поступило более 20 заявлений. Оказалось, что она представлялась организатором отдыха в зарубежных отелях, но после получения денег переносила даты туров под различными предлогами и переставала выходить на связь.

Ей предъявлены обвинения в трех эпизодах мошенничества в крупном размере и причинении значительного ущерба потерпевшим. Аташян признала свою вину и объяснила, что на самом деле не хотела обманывать людей, однако из-за ситуации на Ближнем Востоке она была вынуждена "закрывать обязательства перед одними клиентами за счет следующих".

Кроме того, у зарубежных отельеров отсутствовал интерес к российским блогерам. По словам адвоката Валерия Саркисова, девушке якобы отказывали в договоренностях, из-за чего и начались проблемы. Юрист также подчеркнул, что Аташян планирует выплатить ущерб, нанесенный клиентам, в ближайшее время.

