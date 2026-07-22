Компания Samsung представила новые складные смартфоны

Фото: samsungmobilepress.com

Компания Samsung Electronics представила складные смартфоны линейки Galaxy Z. Об этом сообщила пресс-служба бренда.

В серию вошли модели Galaxy Z Fold8 Ultra, Galaxy Z Fold8 и Galaxy Z Flip8. Флагман Galaxy Z Fold8 Ultra, по данным производителя, стал самым тонким складным смартфоном в истории линейки. Его толщина в разложенном состоянии составляет 4,1 миллиметра, диагональ основного дисплея – 8 дюймов.

Galaxy Z Fold8 получил 7,6-дюймовый основной дисплей. Смартфон доступен в лавандовом, графитовом и кремовом цветах. В устройство также добавили режим двойной камеры. Модель Galaxy Z Flip8 оснащена 6,9-дюймовым основным экраном и 4,1-дюймовым внешним дисплеем.

Отмечается, что возможности искусственного интеллекта Galaxy AI оптимизированы для каждого из представленных устройств.

Ранее стало известно, что американская компания Apple презентует как минимум пять новых моделей iPhone – релиз запланирован на вторую половину 2026 года и первую половину 2027-го. Корпорация намерена показать больше моделей "складных девайсов". Кроме того, СМИ сообщили о выходе в 2027 году обновленного базового MacBook Pro.

