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29 июня, 19:58

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Инсайдер Гурман: Apple представит iPhone 18 Pro и другие смартфоны 9 сентября

Инсайдер назвал дату выхода нового iPhone

Фото: macrumors.com

Apple представит iPhone 18 Pro и другие смартфоны в начале сентября, заявил инсайдер Bloomberg Марк Гурман на своей странице в Х.

Он отметил, что презентация может состояться 8 или 9 сентября, однако вторая дата является более вероятной, поскольку 7 сентября в США отмечают День труда, а корпорация обычно не ставит мероприятия рядом с национальными праздниками.

Предполагается, что компания представит флагманские iPhone 18 Pro и 18 Pro Max, а также складной iPhone Ultra. При этом базовый iPhone 18 будет выпущен в начале 2027 года. Старт предзаказов, скорее всего, состоится 10 сентября, а через неделю, 17 сентября, смартфоны поступят в продажу.

При этом, по информации китайского инсайдера Digital Chat Station (DCS), iPhone 18e будет оснащен такой же LTPS TFT-панелью с частотой 60 Гц, как и нынешний iPhone 17e, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на MacRumors.

В результате устройство останется без поддержки адаптивной частоты обновления ProMotion до 120 Гц и функции Always-On Display, которые могут появиться у других моделей iPhone 18.

В корейских СМИ указывали на то, что до выхода iPhone 19e Apple не планирует использовать LTPO-дисплеи в бюджетных моделях. Компания планирует внедрить новое поколение экранов в более дорогие устройства, после чего использовать обычные LTPO-панели в доступных моделях. Однако окончательные планы могут измениться, если разработка затянется.

Ранее сообщалось, что Apple подняла цены на свои продукты. Например, Mac Studio с чипом M4 Max и M3 Ultra стоят 2 499 и 5 299 долларов вместо 1 999 и 3 999 долларов соответственно. Кроме того, цены на MacBook Pro увеличились с 1 699 до 1 999 долларов.

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