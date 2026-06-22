MacRumors: Apple может повысить цены на iPhone в ближайшие недели

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Американская корпорация Apple может повысить цены своих актуальных моделей iPhone в ближайшие недели из-за роста стоимости ключевых компонентов. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на MacRumors.

Журналисты привели слова генерального директора компании Тима Кука, который признал, что его фирма больше не может компенсировать удорожание собственными ресурсами.

Как считают эксперты, Apple может последовать примеру Samsung, Microsoft, Sony и Dell, которые уже пересмотрели цены на свою продукцию из-за увеличения затрат на память.

На предстоящее изменение ценовой политики указал также и обозреватель Bloomberg Марк Гурман. На своей странице в соцсети X он отметил, что это может произойти в рамках запланированной на ближайшее время акции Back to School, которая предлагает студентам и преподавателям скидки на технику.

Предполагается, что корректировка цен коснется не только смартфонов, но и других устройств компании, таких как iPad и Mac. По некоторым данным, стартовая стоимость будущего флагмана iPhone 18 Pro может составить 1 399 долларов, что станет одним из самых значительных повышений цен за последние годы.

Ранее независимый эксперт FMCG-рынка Александр Анфиногенов назвал лучшие периоды для приобретения техники Apple. По его словам, покупки стоит совершать летом в период отпусков или после Нового года, поскольку в эти периоды продавцы стараются заинтересовать покупателей ценами.

Вместе с тем он прокомментировал слухи об увеличении цен. Эксперт подчеркнул, что значительного подорожания продукции Apple в стране не ожидается, так как это снизит продажи.

