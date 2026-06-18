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18 июня, 04:57

Технологии

Глава Apple Тим Кук заявил о вынужденном повышении цен на продукцию компании

Фото: Москва 24/bernardbodo

Генеральный директор корпорации Apple Тим Кук сообщил, что компания планирует повысить цены на свою продукцию. Об этом он рассказал в интервью The Wall Street Journal.

Кук объяснил такую меру необходимостью компенсации расходов на фоне резкого роста цен на микросхемы памяти и накопители. Вместе с тем Apple постарается сделать все возможное, чтобы смягчить повышение цен, добавил он.

Гендиректор не уточнил, когда именно планируется повысить цены и каких товаров коснется подорожание. Предполагается, что следующий крупный запуск новой продукции Apple состоится в сентябре, когда компания выпустит линейку смартфонов iPhone 18.

Ранее сообщалось, что Apple планирует объединиться с Intel и Samsung для производства процессоров в США. В случае достижения соглашения Intel и Samsung будут производить полупроводниковое оборудование в США, а Apple может получить резервный канал поставок.

Кроме того, источники СМИ указали на желание Apple улучшить отношения с администрацией президента США Дональда Трампа за счет локализации производства.

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