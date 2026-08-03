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03 августа, 13:57

Политика

Россияне смогут проголосовать на выборах в Госдуму в генконсульстве РФ в Анталье

Фото: depositphotos/flogeljiri​

Россияне, находящиеся в Турции, смогут проголосовать на выборах депутатов Госдумы IX созыва на участке в генконсульстве РФ в Анталье, а также досрочно – в Аланье. Об этом сообщили РИА Новости в генконсульстве.

Для голосования в пределах консульского округа генконсульства РФ в Анталье образован избирательный участок № 8294. Он будет работать 20 сентября с 08:00 до 20:00 по местному времени (совпадает с московским. – Прим. ред.) в здании генконсульства.

Досрочное выездное голосование пройдет в Аланье 13 сентября с 08:00 до 20:00 в школе "Классика-М". Информация о возможном проведении выездных голосований в других городах консульского округа будет размещена дополнительно.

Принять участие в голосовании могут граждане России, достигшие 18 лет. При себе необходимо иметь действующий паспорт (заграничный, дипломатический, служебный) или свидетельство на возвращение.

Голосование на выборах депутатов Госдумы пройдет в течение трех дней, с 18 по 20 сентября. Также в эти даты состоятся другие совмещенные с голосованием выборы и референдумы, которые были назначены на 20 сентября.

В бюллетене по федеральному избирательному округу будут представлены 11 партий. Среди них – "Единая Россия", КПРФ, ЛДПР, "Новые люди", "Справедливая Россия", "Яблоко", Партии пенсионеров, "Коммунистов России", "Родины", Партия прямой демократии и "Зеленые".

В заверенные ЦИК федеральные списки кандидатов в депутаты Госдумы девятого созыва вошли 3 133 человека. Вместе с тем в списки кандидатов, выдвинутых партиями по одномандатным избирательным округам, включено 1 667 человек.

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