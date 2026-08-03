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03 августа, 14:25

Общество

Два Одиссея родились в Москве в 2026 году

Фото: depositphotos/photographyMK​

В 2026 году в Москве родились два мальчика с именем Одиссей, а также по одному ребенку, которых назвали Аид, Дионис, Афродита и Гера, сообщили в пресс-службе столичного управления ЗАГС.

Кроме того, с начала года имя Афина получила 81 девочка, что на 30% больше, чем за аналогичный период 2025 года. При этом с 2019 года это имя получили уже более 700 москвичек.

В ведомстве отметили, что интерес к редким именам, вдохновленным древнегреческой мифологией, в городе сохраняется. Тем не менее редкими остаются такие имена, как Зевс, Геракл, Посейдон, Прометей и Артемида.

Ранее сообщалось, что с начала года в Москве родились два мальчика по имени Лионель и 11 девочек по имени Мирра. Пик популярности последнего имени за последние пять лет пришелся на 2021 год, когда оно заняло в рейтинге 153-е место.

291 ребенок родился в Москве 2 августа

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