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03 августа, 17:03

Технологии

ФАС возбудила дело в отношении Apple

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело в отношении американской компании Apple из-за того, что на iPhone и iPad не предустанавливаются приложения MAX и RuStore. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

"В соответствии с законом о защите конкуренции и ранее сложившейся правоприменительной практикой в отношении Apple, которая была подтверждена судебными инстанциями, служба возбудила дело в отношении компании", – подчеркнули в ФАС.

По итогам его рассмотрения компании могут назначить штраф в соответствии с КоАП РФ.

В ведомстве напомнили, что на технически сложных товарах, продаваемых в России, должна быть предусмотрена возможность работы по умолчанию с российской поисковой системой или поисковой системой другого государства – члена Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Apple сообщила, что с 27 июля в обновленной версии программного обеспечения реализована возможность предустановки российской поисковой системы. Таким образом, в этой части предупреждение ФАС было выполнено.

Ранее Apple удалила из магазина приложений App Store сервисы VK. В Минцифры России назвали это политически мотивированным решением и подчеркнули, что действия компании могут быть связаны с недобросовестной конкуренцией и стремлением защитить позиции зарубежных сервисов.

В связи с этим Apple было выдано предупреждение о необходимости устранить дискриминационные условия для российских поисковых систем. Основанием для выдачи предупреждения также стало то, что на устройствах с операционной системой iOS по умолчанию установлена иностранная поисковая система.

В самой компании объяснили удаление санкционными ограничениями. В свою очередь, в Госдуме призвали применить ответные меры к Apple за удаление российских приложений.

ФАС России возбудила дело в отношении Apple

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