Apple объяснила удаление приложений VK из App Store санкциями

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Компания Apple удалила приложения VK из App Store из-за санкционных ограничений. Об этом сообщает Русская служба BBC со ссылкой на пресс-службу компании.

Утверждается, что Apple соблюдает законы юрисдикций, в которых работает. Но о каких именно санкциях идет речь, в компании не уточнили.

Известно, что VK не находится под санкциями США и Евросоюза. Однако под персональными ограничениями находится глава компании Владимир Кириенко, который внесен в санкционные списки США, ЕС и Великобритании.

25 июня приложения "ВКонтакте", "Дзен", "VK Мессенджер", "VK Знакомства", VK Video, VK Music, "Одноклассники", Mail.ru, Skillbox пропали из App Store. В Госдуме назвали это информационной войной, а пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указал, что удаление приложений ставит под вопрос надежность сервисов Apple.

В Минцифры России высказались, что удаление приложений VK является политически мотивированным решением. В это же время в МИД заявили, что такой поступок Apple является очередным проявлением политической цензуры Запада.

