Песков указал на ненадежность Apple после удаления российских приложений из App Store

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Удаление российских приложений из App Store ставит под вопрос надежность сервисов самой компании Apple. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Это не первый раз, когда Apple из российского сегмента Apple Store удаляет наши приложения, приложения российского производства. Совсем недавно это произошло с MAX, были и другие случаи", – сказал Песков.

Он отметил, что решения об исключении российских приложений затрагивают не только пользователей в России, но и русскоязычную аудиторию по всему миру. В частности, сервисами VK пользуются десятки миллионов человек, подчеркнул представитель Кремля.

Песков также заявил, что российские ведомства намерены запросить у Apple разъяснения по поводу удаления приложений. После получения ответов будут сделаны выводы о дальнейшем взаимодействии с компанией. При этом пресс-секретарь российского лидера добавил, что активные пользователи сервисов VK могут перейти на альтернативные платформы.

"Для тех, кто действительно является активным пользователем сервиса, всегда есть моментальное решение проблемы – перейдите на Android, перейдите на наши системы", – пояснил он.

Приложения VK, включая "ВКонтакте", "Дзен", "VK мессенджер", VK Video, "Одноклассники", Mail.ru и другие, пропали из российского App Store 25 июня. При этом ранее установленные приложения продолжают работать, а для Android они доступны в RuStore и других магазинах.

В VK назвали действия Apple неприемлемыми и ничем не мотивированными. В свою очередь, депутат Госдумы Антон Горелкин счел произошедшее "элементом информационной войны", направленным на создание бытовых сложностей для россиян.

В начале июня аналогичным образом из Appstore пропал мессенджер МАХ. Россияне, владеющие устройствами Apple, также перестали получать push-уведомления. В компании объяснили удаление мессенджера правилами соблюдения санкций.

Позднее россияне вновь смогли получать уведомления на устройствах Apple. Для этого необходимо зайти в браузерную версию web.max.ru, авторизоваться и добавить сайт на экран "Домой" через Safari, после чего разрешить получение уведомлений.