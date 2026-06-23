Приложение Сбербанка снова стало доступно в App Store

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Приложение "Сбербанк Онлайн" – "Семейный Онлайн" – снова стало доступно в App Store. Об этом сообщила пресс-служба банка.

"Поймали момент и выпустили свежую версию "Сбербанк Онлайн" для iOS", – указали представители организации.

В скачанном приложении оплата доступна даже без интернета. Кроме того, можно пользоваться искусственным интеллектом, доступен чат с банком, все важные платежи и сервисы собраны по темам. Историю операций можно просматривать прямо на главном экране.

Ранее приложение мессенджера MAX стало недоступно в маркете App Store. Компания Apple удалила платформу из своего магазина приложений в связи с правилами соблюдения санкций.

Комментируя ситуацию, глава "Ростелекома" Михаил Осеевский допускал, что пользователи мессенджера могут отказаться от устройств Apple и перейти на другие смартфоны.