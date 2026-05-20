"Яндекс Диск" ограничит бесплатный доступ к облаку в ПК-приложении

"Яндекс 360" с 3 июня отключит доступ к облачным функциям в десктопном приложении "Яндекс Диска" для пользователей без платной подписки. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе "Яндекса".

Представители компании пояснили, что приложение на ПК все чаще используется для работы с файлами большого объема, что требует ресурсов. Модель с подпиской вводится, чтобы обеспечить стабильность и качество работы.

При этом все данные пользователей сохранятся в облаке и останутся доступными через веб-версию и мобильное приложение. Ими можно будет пользоваться бесплатно и дальше. На компьютере без подписки будут доступны только те файлы, которые были заранее сохранены на устройство.

Ранее в России стало недоступно пополнение кошелька Apple ID со счета телефона. При попытке это сделать появляется уведомление о том, что данный способ оплаты отклонен. Пользователям также приходили оповещения, что мобильный платеж временно недоступен.

По данным СМИ, причиной стала необходимость препятствовать оплате VPN-сервисов. По данным изданий, Минцифры России обсуждает принуждение Apple к возвращению российских приложений в App Store.