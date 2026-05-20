Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 мая, 17:02

Технологии

"Яндекс Диск" ограничит бесплатный доступ к облаку в ПК-приложении

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

"Яндекс 360" с 3 июня отключит доступ к облачным функциям в десктопном приложении "Яндекс Диска" для пользователей без платной подписки. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе "Яндекса".

Представители компании пояснили, что приложение на ПК все чаще используется для работы с файлами большого объема, что требует ресурсов. Модель с подпиской вводится, чтобы обеспечить стабильность и качество работы.

При этом все данные пользователей сохранятся в облаке и останутся доступными через веб-версию и мобильное приложение. Ими можно будет пользоваться бесплатно и дальше. На компьютере без подписки будут доступны только те файлы, которые были заранее сохранены на устройство.

Ранее в России стало недоступно пополнение кошелька Apple ID со счета телефона. При попытке это сделать появляется уведомление о том, что данный способ оплаты отклонен. Пользователям также приходили оповещения, что мобильный платеж временно недоступен.

По данным СМИ, причиной стала необходимость препятствовать оплате VPN-сервисов. По данным изданий, Минцифры России обсуждает принуждение Apple к возвращению российских приложений в App Store.

Читайте также


технологии

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика