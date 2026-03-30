РБК: Минцифры хочет остановить оплату сервисов Apple со счета телефона

Пользователи iPhone в России не смогут пополнять баланс Apple ID со счета мобильного телефона с 1 апреля. Об этом рассказали РБК три источника на телеком-рынке.

По данным СМИ, операторы "большой четверки" получили соответствующее указание на совещании с главой Минцифры Максутом Шадаевым 28 марта.

Один из собеседников РБК отметил, что в качестве причины операторам указали на необходимость препятствовать оплате VPN-сервисов. Возможность оплаты подписок и покупок в экосистеме Apple с мобильного счета сейчас доступна у МТС и "ВымпелКома" (бренд "Билайн"). У "Т2 Мобайл" (бренд T2) и "МегаФона" такая оплата осуществляется через партнеров.

В свою очередь, РИА Новости со ссылкой на источник в правительстве РФ заявило, что Минцифры обсуждает принуждение Apple к возвращению российских приложений в App Store. Министерство считает, что ограничение оплаты сервисов Apple со счета мобильного телефона могут заставить американскую компанию вернуть в App Store российские сервисы.

Помимо этого, отмечается, что ограничения могут побудить Apple к исполнению российского законодательства, поскольку упущенная выгода будет "слишком велика". Например, компания игнорирует требования закона об установке российского магазина приложений RuStore.

Ранее Таганский суд Москвы оштрафовал компанию Apple на 3,5 миллиона рублей за нарушение порядка ограничения доступа к информации, сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции столицы. Компанию признали виновной по части 2 статьи 12.41 КоАП РФ "Неисполнение обязанности по удалению информации, если это предусмотрено российским законодательством".

