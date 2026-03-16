Суд Москвы оштрафовал Apple на 3,5 млн рублей

Фото: depositphotos/bloodua

Таганский суд Москвы оштрафовал компанию Apple на 3,5 миллиона рублей за нарушение порядка ограничения доступа к информации, сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.

Компанию признали виновной по части 2 статьи 12.41 КоАП РФ "Неисполнение обязанности по удалению информации, если это предусмотрено российским законодательством".

Также суд оштрафовал платформу TikTok на 3 миллиона рублей по аналогичной статье.

Ранее с Apple взыскали штраф за пропаганду ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено в РФ) по трем протоколам. По каждому из них суд назначил выплаты в размере 2,5 миллиона рублей. Дело рассматривали в закрытом режиме, так как в ходе заседания разглашалась конфиденциальная информация, касающаяся работы сервисов и переписки внутри компании.