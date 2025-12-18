Столичный суд оштрафовал Pinterest на 6 млн рублей

Фото: ТАСС/РБК/Михаил Гребенщиков

Мировой суд Таганского района Москвы назначил сервису Pinterest штраф 6 миллионов рублей за неисполнение предписаний Роскомнадзора, сообщили в телеграм-канале судов общей юрисдикции столицы.

Компания Pinterest Inc. признана виновной в административном правонарушении (статья 19.7.10-4 КоАП РФ). Решение было вынесено 16 декабря мировым судьей судебного участка № 422 Таганского района Москвы.

Ранее Pinterest оштрафовали на 4 миллиона рублей за неуплату двух назначенных штрафов. Компанию признали виновной в уклонении от исполнения административного наказания. По каждому из двух предыдущих протоколов суд назначил штраф в размере 2 миллионов рублей.

Кроме того, Таганский районный суд привлек к административной ответственности не только Pinterest, но и мессенджер Telegram и стриминговую платформу Twitch.

Компании не исполнили обязанности по мониторингу размещаемого контента и не приняли меры по ограничению доступа к запрещенной информации. В результате каждую из платформ оштрафовали на 7 миллионов рублей.