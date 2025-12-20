Форма поиска по сайту

20 декабря, 12:10

Наталья Сергунина рассказала о мастер-классах для детей в рамках "Зимы в Москве"

Фото: пресс-служба оргкомитета цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны"

Творческие, инженерные и кулинарные мастер-классы для детей пройдут на фестивале "Путешествие в Рождество" в рамках проекта "Зима в Москве". Об этом рассказала заммэра столицы Наталья Сергунина.

Посетителей фестиваля, который будет проходить до 11 января, ждут 35 точек по всему городу. Вице-мэр отметила, что детские занятия проводятся на центральных и окружных фестивальных площадках.

"Приглашаем ребят вместе с родителями познакомиться с разными творческими техниками и ремеслами, фольклором, современными технологиями, культурным и архитектурным наследием Москвы и всей страны", – сказала Сергунина.

Например, на Краснодарской улице ребята могут украсить адвент-календарь, воспроизводящий облик чайного дома Перлова на Мясницкой улице. На другом мастер-классе по Антарктиде участники смогут отдекорировать стеклянные стаканы и воссоздать образы айсбергов Южного океана.

На этой же площадке пройдут уроки, посвященные "Русским сезонам" театрального деятеля и мецената Сергея Дягилева и творчеству композитора Петра Чайковского.

В свою очередь, на Тверской площади детей научат делать свечи из натуральной вощины. Также ребята смогут освоить азы чеканки и смастерить металлические елочные украшения.

В сквере по Олонецкому проезду пройдет мастер-класс по росписи керамических и деревянных елочных игрушек, а на фестивальной площадке на Вешняковской улице состоятся научные, инженерные и технологические мастер-классы. На Городецкой улице участников познакомят с пластическим искусством и устройством театра теней.

Кроме того, сразу на 10 локациях действуют зимние кулинарные студии. В частности, их можно найти на бульваре Дмитрия Донского и Ореховом бульваре, улицах Теплый Стан, Святоозерской, Профсоюзной, в Олимпийской Деревне. Ребятам предстоит приготовить суп-пюре "Морозко", оливье, курицу в сливочном соусе с грибами, мятные сырники "Зимние снежинки" и прочее.

Посмотреть расписание и условия посещения мастер-классов можно на странице фестиваля в туристическом сервисе Russpass.

Ранее на Воробьевых горах в рамках "Зимы в Москве" открылась креативная лаборатория с творческими мастер-классами. Они будут проходить до 31 января в Московском дворце пионеров. Там гости смогут создавать новогодние украшения для дома, также будут проводиться мастер-классы по декорированию салфеток в русском стиле.

В парке Сокольники подготовили десятки зимних развлечений

Сюжет: Зима в Москве
Введут ли в России налоговый вычет за ветеринарные услуги?

Мера будет стимулировать регулярное обращение к ветеринарным врачам

Однако эксперты уверены: прямой пользы для владельцев животных от идеи будет немного

Почему декабрь стал месяцем "потребительского террора" в салонах красоты?

Вместо оплаты услуг клиенты устраивают скандалы, угрожают судом и переводят неполную сумму

Юристы предупреждают: недобросовестное поведение клиентов является противоправным и запрещено законом

Как создать новогоднюю атмосферу в офисе без последствий?

Можно использовать автономные элементы на батарейках с теплым, мягким светом

Подставки под кружки, салфетки, аккуратные статуэтки, хвойные ветки тоже создадут праздничную атмосферу

Как в России будет работать самозапрет на азартные игры?

Граждане смогут добровольно отказываться от участия в азартных играх

Организациям будет запрещено принимать ставки, выдавать обменные знаки или деньги

Чего категорически нельзя делать во время моржевания?

Не стоит резко начинать моржевание, если человек этим никогда не занимался

Нельзя резко прыгать, нырять или подходить к воде в скользящей обуви

Для чего нужно создание базы IMEI-номеров?

IMEI – это 15-значный код, который производители присваивают каждому устройству

База позволит точно определять, используется ли устройство в дроне-беспилотнике

Начнут ли списывать ипотеку при рождении четвертого ребенка?

Реализация инициативы требует тщательной проработки, чтобы избежать негативных последствий

Эксперты уверены: списание ипотеки – реальная помощь, которая убережет семью от финансовой катастрофы

Могут ли руководители читать переписки сотрудников?

Существует конституционное право на тайну переписки, личных сообщений и иных коммуникаций

Только суд может принять решение о возможности истребования переписки частного лица

