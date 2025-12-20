Наталья Сергунина рассказала о мастер-классах для детей в рамках "Зимы в Москве"

Фото: пресс-служба оргкомитета цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны"

Творческие, инженерные и кулинарные мастер-классы для детей пройдут на фестивале "Путешествие в Рождество" в рамках проекта "Зима в Москве". Об этом рассказала заммэра столицы Наталья Сергунина.

Посетителей фестиваля, который будет проходить до 11 января, ждут 35 точек по всему городу. Вице-мэр отметила, что детские занятия проводятся на центральных и окружных фестивальных площадках.

"Приглашаем ребят вместе с родителями познакомиться с разными творческими техниками и ремеслами, фольклором, современными технологиями, культурным и архитектурным наследием Москвы и всей страны", – сказала Сергунина.

Например, на Краснодарской улице ребята могут украсить адвент-календарь, воспроизводящий облик чайного дома Перлова на Мясницкой улице. На другом мастер-классе по Антарктиде участники смогут отдекорировать стеклянные стаканы и воссоздать образы айсбергов Южного океана.

На этой же площадке пройдут уроки, посвященные "Русским сезонам" театрального деятеля и мецената Сергея Дягилева и творчеству композитора Петра Чайковского.

В свою очередь, на Тверской площади детей научат делать свечи из натуральной вощины. Также ребята смогут освоить азы чеканки и смастерить металлические елочные украшения.

В сквере по Олонецкому проезду пройдет мастер-класс по росписи керамических и деревянных елочных игрушек, а на фестивальной площадке на Вешняковской улице состоятся научные, инженерные и технологические мастер-классы. На Городецкой улице участников познакомят с пластическим искусством и устройством театра теней.

Кроме того, сразу на 10 локациях действуют зимние кулинарные студии. В частности, их можно найти на бульваре Дмитрия Донского и Ореховом бульваре, улицах Теплый Стан, Святоозерской, Профсоюзной, в Олимпийской Деревне. Ребятам предстоит приготовить суп-пюре "Морозко", оливье, курицу в сливочном соусе с грибами, мятные сырники "Зимние снежинки" и прочее.

Посмотреть расписание и условия посещения мастер-классов можно на странице фестиваля в туристическом сервисе Russpass.

Ранее на Воробьевых горах в рамках "Зимы в Москве" открылась креативная лаборатория с творческими мастер-классами. Они будут проходить до 31 января в Московском дворце пионеров. Там гости смогут создавать новогодние украшения для дома, также будут проводиться мастер-классы по декорированию салфеток в русском стиле.