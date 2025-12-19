75 брендов стали участниками зимнего клуба "Москва" на Тверском бульваре

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Охрименко

Участниками зимнего клуба "Москва" на Тверском бульваре стали 75 брендов, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Под открытым небом установили 13 домиков и ротонд, в которых отечественные производители знакомят всех желающих с блесками для губ, палетками теней, одеждой и многим другим, а также проводят мастер-классы и другие мероприятия.

Кроме того, представители компаний делятся комплиментами за подписки на их страницы в социальных сетях, дают возможность запустить колесо фортуны или предлагают сыграть в мини-игры.

Горожане и туристы, посещающие Тверской бульвар, смогут не только насладиться прогулкой по городу, но и купить подарки к Новому году. Гостей также ждет выставка дизайнерских елей и мероприятия в рамках фестиваля "Путешествие в Рождество".

В числе товаров, которые представляют предприниматели на Тверском бульваре, – разнообразная косметика, средства для волос и тела, парфюмерные и текстильные изделия. Основатель бренда Miamitats Маргарита Королева подчеркнула, что их продукция ориентирована на разные аудитории, от тех, кто ищет стильное дополнение к образу, до людей, которые стремятся выразить себя через уникальные решения.

"На бульваре во время работы летнего клуба мы нашли как раз ту самую разноплановую аудиторию. По итогам лета мы отметили рекордный прирост подписчиков в соцсетях и, конечно, продали много товаров", – подчеркнула Королева.

Среди других российских брендов, которые можно найти на Тверском бульваре, – Art-visage, Krygina Сosmetics, Ski Therapy, а также Beauty Bomb, Promakeup Laboratory, Menshechem3 и многие другие.

Летом на Тверском бульваре проходили мастер-классы по флористике и созданию модных обвесов для сумок, а стилисты делали укладки всем желающим. Многие предприниматели с удовольствием принимали участие в летнем клубе "Москва". Они отмечали, что это помогло им с финансовой точки зрения и стало лучшей рекламой, так как познакомиться с продуктом можно было во время прогулок по городу.

Ранее стало известно, что свыше 50 сетевых организаций и франчайзинговых компаний присоединились к проекту "Зима в Москве". В рамках него они проводят акции и мероприятия на своих площадках, предоставляют покупателям скидки. Сейчас подготовлено уже более 1,6 тысячи мероприятий.

