К "Зиме в Москве" присоединились франчайзинговые сети

Фото: пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы

Свыше 50 сетевых организаций и франчайзинговых компаний присоединились к проекту "Зима в Москве", передает портал мэра и правительства столицы.

В рамках проекта они проводят акции и мероприятия на своих площадках, предоставляют покупателям скидки. Сейчас подготовлено уже более 1,6 тысячи мероприятий.

У предпринимателей есть возможность представлять свою продукцию в павильонах "Сделано в Москве" и на площадках сезонных проектов. Город предоставляет поддержку бизнесменам из сфер торговли, индустрии красоты, общественного питания, спорта, культуры и гостиничного бизнеса. На своих площадках они могут проводить мастер-классы, семинары, выступления и показы.

Участники проекта получают пиар-поддержку в СМИ и соцсетях, в том числе и на портале mos.ru. Кроме того, их продвигают через сервисы Russpass, "Яндекс карты" и "2ГИС". Также им представляется "Бизнес-бокс" – инструменты, которые создали лидеры рынка.

В новом сезоне "Зимы в Москве" принимают участие рестораны "Моремания", "Бургер кинг", "Якитория", кофейни "Шоколадница", семейные кафе "Андерсон", магазины с товарами для животных "Зоозавр".

Также к акции присоединилась сеть ресторанов быстрого питания "Грабли". Там для посетителей подготовили промокод, благодаря которому можно попробовать горячие безалкогольные коктейли с фруктами. Генеральный директор сети Иван Губанов отметил, что сотрудничество с городом помогает поддерживать клиентский поток.

Участвует в проекте и сеть имидж-лабораторий "Персона". В декабре там предоставляются специальные предложения для новых клиентов, а в январе и феврале будут предложены скидки на все услуги, а также бонусы и подарки.

"Участие в проекте – мощный маркетинговый инструмент: мы привлекаем новую аудиторию, показываем силу бренда и подтверждаем, что остаемся на лидирующих позициях в индустрии и идем в ногу со временем", – сказала директор по маркетингу и рекламе управляющей компании сети Елена Земцова.

Сеть химчисток "Диана" в рамках проекта также подготовила несколько интересных предложений. В зимние месяцы с 1 по 15 число клиенты получат скидку на услуги персонального технолога, а с 16 по 30 – на чистку меховых изделий.

Присоединиться к "Зиме в Москве" можно через портал mos.ru, там надо выбрать вариант "На своей территории". Собственную зону предприниматели могут получить и на центральных площадках. Кроме того, есть возможность провести различные мероприятия под брендом городских проектов и поучаствовать в сезонном оформлении города. Подробная информация представлена в разделе "Время возможностей для бизнеса".

Консультацию по поводу участия в проекте можно получить в ГБУ "Малый бизнес Москвы", онлайн на портале, а также по номеру телефона +7 495 225⁠-14⁠-14.

Ранее в рамках "Зимы в Москве" начался квест "Путешествие за подарком мечты". Он проходит на Тверской площади и площади Революции, а также в других округах столицы на площадках "Московских сезонов". Квест, который является частью фестиваля "Путешествие в Рождество", проводят ежедневно до 11 января.