12 декабря, 14:26

Город

Звезды фигурного катания проведут мастер-классы в рамках проекта "Зима в Москве"

Фото: пресс-служба департамента спорта города Москвы

В рамках проекта "Зима в Москве" пройдет 22 мастер-класса со звездами фигурного катания. Все желающие смогут освоить навыки и техники, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

21 декабря мастер-класс проведет Алина Загитова. Он состоится на катке олимпийского комплекса "Лужники". Участие в мероприятии примут более 500 человек.

Затем будет организован мастер-класс с серебряным призером Олимпийских игр Александрой Трусовой, чемпионкой России Софьей Акатьевой, серебряным призером чемпионата России Дарьей Садковой, бронзовым призером чемпионата России по прыжкам Алисой Двоеглазовой и другими спортсменами.

Участники получат возможность пообщаться и сфотографироваться с фигуристами. Кроме того, они получат карточки с их автографами.

Также тренировки проведут на катках "Битца" и "Авангард".

Ранее в Москве открылся фестиваль "Путешествие в Рождество". Гостей ждут 35 площадок, на которых состоятся тысячи мастер-классов, более 6 400 часов спортивных мероприятий и свыше 1 700 новогодних представлений, а также ледовые шоу.

"Путешествие в Рождество" продлится до 11 января 2026 года. Главной темой фестивальной площадки на Манежной площади стало возрождение искусства ватной игрушки – там можно найти не только Деда Мороза и Снегурочку, но и многочисленных персонажей, выполненных в этой стилистике.

Новое пространство проекта "Зима в Москве" открыли у Московского дворца пионеров

Сюжет: Зима в Москве
город

