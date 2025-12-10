Праздничный маршрут по историческим улицам и 14 площадкам появился в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В центре столицы в рамках "Зимы в Москве" появился праздничный маршрут в форме сердца, который проходит через исторические улицы и 14 украшенных площадок, сообщает портал мэра и правительства города.

Горожане смогут прогуляться и увидеть декорации у Большого театра, Российской государственной библиотеки, Московского зоопарка и в Камергерском переулке.

Перед Большим театром установлена сцена, на которой представлена сказка "Щелкунчик и Мышиный король". Террасный сад с декоративными домиками и театральными ложами оформлен как зимний лес с елями, пихтами, кленами и яблонями, украшенными гирляндами.

Среди деревьев размещены фигуры Щелкунчика и Мышиного короля, а над лесом установлен воздушный шар из Конфитюренбурга. В центре, у фонтана, расположены хрустальные цветы, символизирующие мелодии балета Чайковского.

Главной декорацией стала рождественская елка с серебряными шарами. В нижней части установлено маленькое окно, через которое можно увидеть миниатюрный праздничный бал с танцующими фигурами.

Площадка у Российской государственной библиотеки оформлена как открытый читальный зал. На ступенях размещены ели, пихты, кедры, можжевельники и падубы. Рядом с памятником Федору Достоевскому установлены большие лампы и декоративные книжные полки с произведениями как популярной, так и редкой литературы.

Камергерский переулок оформлен в виде кондитерского королевства. Домики, павильоны, скамейки и цветники стилизованы под пряничные украшения.

Главный вход в Московский зоопарк украшен вертикальным озеленением. Летние лианы заменены хвойными растениями, склоны покрыты еловыми ветками с гирляндами и шарами.

Для оформления текущего сезона использовано более 90% прошлогодних конструкций, а на площадках размещено свыше 10 тысяч растений – от привычных елей и сосен до экзотических падубов и пиракант.

Ранее к Новому году украсили поликлиники и больницы Москвы. Перед зданиями установили ледяные фигуры. Главным акцентом стала большая сфера, напоминающая бриллиант, внутри которой размещены замерзшие цветы.

Кроме того, на территории больницы № 1 им. Н. И. Пирогова разместили фигуры лошадей – символов наступающего года, в Филатовской больнице установили конструкции жирафов, а в новом комплексе больницы святого Владимира – цветных медведей.