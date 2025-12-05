Форма поиска по сайту

05 декабря, 11:46

Город

Фестиваль "Путешествие в Рождество" стартует в столице 12 декабря

Фото: пресс-служба оргкомитета цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны"

Ежегодный фестиваль "Путешествие в Рождество" пройдет с 12 декабря 2025 по 11 января 2026 года на 35 столичных площадках. Семейную программу подготовили с учетом предложений, отправленных москвичами через платформу "Город идей", рассказала заммэра Наталья Сергунина.

Фестиваль станет частью проекта "Зима в Москве". Для посетителей проведут мастер-классы, спортивные мероприятия, новогодние представления и концерты. Отдельное внимание уделят организации сбора подарков для участников СВО и детей из новых российских регионов, отметила вице-мэр.

На 31 площадке уже начали работу павильоны "Фабрика подарков" проекта "Москва помогает". Их можно найти на Тверской площади, в сквере на улице Хачатуряна, у станции метро "Некрасовка" и на бульваре Дмитрия Донского.

Волонтеры помогают горожанам подписать открытки и подготовить посылки к отправке. Важно, чтобы все вещи были новыми, упакованными и с бирками. Для детей москвичи обычно приносят сладости, игрушки, книги, наборы для творчества и канцелярию, а для военных – теплые вещи и средства личной гигиены.

В рамках "Путешествия в Рождество" юным гостям предложат поучаствовать в творческих мастер-классах. Они познакомятся с разными техниками изготовления елочных игрушек. Например, на занятии "Рождественская обманка" им предложат создать декоративные коробки с сюрпризами, а в ходе "Волшебной чеканки" они узнают о создании дореволюционных металлических украшений.

Помимо этого, посетителей пригласят расписать елочные шары и стеклянные стаканы, смастерить советские игрушки в виде каруселей и курантов. Для любителей кулинарии подготовили уроки по приготовлению традиционных новогодних и рождественских угощений.

Поклонников зимних видов спорта ждут на тренировках и любительских матчах по керлингу, командных эстафетах и хоккейных встречах. На одном из катков в СВАО в первые выходные фестиваля состоится благотворительный матч в поддержку бойцов спецоперации. На лед выйдут команды "Легенды хоккея России" и "Сборная блогеров", а также юные хоккеисты. Все желающие смогут передать письма военнослужащим, проходящим реабилитацию в московских госпиталях.

На каждой площадке фестиваля будет создана новогодняя атмосфера. В частности, пространство на Манежной площади превратится в город елочных игрушек, где гостей будут встречать Дед Мороз, Снегурочка и другие герои сказок. Коробки с волшебными фигурками и винтажные открытки станут декорациями для небольших спектаклей.

На Тверской площади центром композиции станет 8-метровая ель, составленная из миниатюрных копий знаковых зданий столицы. По задумке мастеров, она символизирует саму Москву.

Кроме того, на фестивальных площадках установят деревья благотворительной акции "Добрая елка". Она пройдет в городе уже в 4-й раз.

Купить подарки для родных и близких москвичи и туристы смогут в ярмарочных шале. На прилавках будут винтажные и современные сувениры, новогодние украшения, игрушки, свечи, сладости и чай.

Составить маршрут по зимней Москве поможет ежегодный квест "Путешествие за подарком мечты". Участники узнают больше о столичных улицах, познакомятся с рождественскими обычаями и традициями разных регионов России.

В преддверии Нового года в столице установили свыше 10 световых тоннелей. Один из самых популярных находится на Тверском бульваре. Его 100-метровую конструкцию сделали мультимедийной еще в 2024 году, благодаря чему на стены тоннеля можно транслировать различные фигуры.

Москвичи и туристы могут прогуляться по маршруту "Сердце столицы"

Сюжет: Зима в Москве
