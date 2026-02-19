Еще двух человек извлекли из-под завалов обрушившейся крыши завода в Липецкой области

Фото: телеграм-канал SHOT

Еще двух человек, ранее вышедших на связь со спасателями, извлекли из-под завалов обрушившейся крыши завода "Моторинвест" в Липецкой области, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов в своем телеграм-канале.

Сейчас специалисты продолжают проведение спасательной операции. В частности, здание цеха начали обследовать с помощью тепловизоров.

ЧП на предприятии в Краснинском округе Липецкой области произошло 19 февраля. Площадь крушения составила около 10% от общей площади завода. По предварительной версии, причиной стало скопление снега.

Число спасенных достигло 8 человек. Все находятся в сознании и получают медицинскую помощь. Их семьям окажут материальную помощь.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело о нарушении требований охраны труда. В настоящее время на месте ЧП продолжают работать криминалисты и следователи. Они в том числе выясняют обстоятельства произошедшего.

