26 января, 07:15

Происшествия

Обрушение горной выработки произошло на промпредприятии в Оренбургской области

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Обрушение горной выработки произошло на Гайском горно-обогатительном комбинате в Оренбургской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Инцидент был зафиксирован в 06:25 по местному времени (04:24 по московскому времени. – Прим. ред.).

Как уточнили в ведомстве, информация о происшествии является оперативной, в связи с чем площадь и причины еще неизвестны.

В результате ЧП погиб работник, заявила ТАСС пресс-служба "Гайского ГОКа". Им оказался проходчик подземного участка 1983 года рождения.

Ранее произошла на урановой шахте "Ингульская", которая расположена в Кировоградской области Украины. В министерстве энергетики сообщили, что в подземной выработке отработанного блока случился прорыв гидроукладочной смеси и затопление горизонта.

В тот момент в шахте находились 4 сотрудника, из них 2 смогли эвакуироваться. К аварийным и спасательным работам после ЧП были привлечены силы и средства Госслужбы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

