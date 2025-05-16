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Авария произошла на трансформаторной станции в Кузбассе, пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу министерства угольной промышленности региона.

В связи с инцидентом началась эвакуация работников трех шахт. В частности, вывод людей на поверхность по запасным выходам проходит в шахте "Байкаимская" и шахтоуправлении "Комсомолец". Спасательные мероприятия также затронули шахту имени С. М. Кирова, где из четырех вентиляторов в работе находятся только два.

"Ситуация (находится. – Прим. ред.) под контролем", – заверили в ведомстве.

В свою очередь, власти региона сообщили об исчезновении напряжения на подстанции в Кемеровской области, в результате чего в населенных пунктах Полысаево и Никитинский без света остались 26 485 человек.

"В 13:15 (09:15 по московскому времени. – Прим. ред.) произошло исчезновение напряжения на ПС-35/10 кВ "ППШ" от центра питания ПС-110/35/6 кВ "Моховская", – говорится в сообщении.

Кроме того, по причине отключения двух питающих ВЛ-110 кВ электричества нет и в одной больнице, пяти школах, 11 детских садах и 13 объектах водоснабжения. Более того, собеседник агентства добавил, что аналогичная ситуация произошла и в Мысках.

Там без электроэнергии остались 3 468 человек, четыре детских сада, четыре медучреждения в центральной части города.

Вместе с тем источник РИА Новости из экстренных служб заявил, что из-за аварии без энергоснабжения в Ленинск-Кузнецком муниципальном округе остались семь шахт. Собеседник агентства отметил, что в ликвидационных работах участвуют шесть бригад электриков и два отделения горноспасателей.

Ранее в Ямало-Ненецком автономном округе произошла внештатная ситуация при проведении буровых работ. В результате ЧП в Пуровском районе пострадали три человека, двое из которых работали в подрядных организациях. Их госпитализировали в реанимацию в тяжелом состоянии.

По факту инцидента СК инициировал проверку. Также к работе на тот момент подключились сотрудники местной прокуратуры, которые должны были выяснить причины пожара на месторождении.